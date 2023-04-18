'Bebecan' eleştirilerine Babacan'dan yanıt: 'Lafa gerek yok'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından kendisine yönelik 'Bebecan' denilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Babacan paylaşımında "Genç arkadaşlarım, yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır" ifadelerini kullandı.

"LAFA GEREK YOK"

Babacan açıklamasını "Bana “Bebecan” diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor. Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok" diyerek sonlandırdı.

Babacan ayrıca şu grafiği paylaştı: