Perinçek Suudi Arabistan'ı savundu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef aldı: 'Emperyalistlere alet oldular'

Suudi Arabistan’da dün akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan ancak takımların sahaya Atatürk baskılı tişörtle ve sözlerinin yazılı olduğu pankart ile çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından maç iptal edildi.

Kamuoyunda yurttaşlar, aydınlar ve siyasiler Suudi Arabistan’a ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) büyük tepki gösterirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fenerbahçe ve Galatasaray’a tepki gösterdi.

Açıklamasında, “Her ülkenin egemenliği var” diyen Perinçek, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren var.

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular. Olayı iyi anlayalım.

Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz.

ABD emperyalizmine, Avrupa emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı Atatürkçü mevziide olmayanlar, Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler. Mustafa Kemal, Batı emperyalizmine karşı savaşın kahramanıdır ve Arap ülkelerinin ve halklarının dostudur."

Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.



O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem