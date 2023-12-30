Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Bu suikastı unutturmayacağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, "Sorumlular yargılanana kadar bu suikastı unutturmayacağız" dedi.

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Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Bu suikastı unutturmayacağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i andı.

Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"1 yıl önce sokak ortasında silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum. 365 gündür bu korkunç cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı. Sorumlular yargılanana kadar bu suikastı unutturmayacağız."

Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Bu suikastı unutturmayacağız! - Resim : 1

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar tetikçi Eray Özyağcı ile tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği iddia edilen polisler tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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