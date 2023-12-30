Berat Albayrak, yıllar sonra kamera karşısına geçip çağrı yaptı: 'Hepinizi davet ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı iken bir gece ansızın istifa eden ve o günden beri ortalıkta görünmeyen Berat Albayrak, 3 sene sonra kamera karşısına geçerek bir çağrı yaptı.

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Berat Albayrak, yıllar sonra kamera karşısına geçip çağrı yaptı: 'Hepinizi davet ediyoruz'

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, 3 yıl önceki istifasının ardından sırra kadem basmış ve ortadan kaybolmuştu. Albayrak'ın bu süre içinde çok az görüntülenmesi dikkat çekmiş ve yeni hayatı merak edilmeye başlanmıştı.

İstifasının ardından ilk kez kamera karşısına geçen Albayrak'a eşi Esra Albayrak da eşlik etti. Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yapan Berat ve Esra Albayrak, insanları Galata Köprüsü’ne çağırdı.

ALBAYRAK’IN İSTİFASI

Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.

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