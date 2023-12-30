AKP'li Ahmet Hamdi Çallı: 'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk

Eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Suudi yetkililerin Galatasaray ve Fenerbahçe futbolcularının Atatürk tişörtü ve sözleriyle sahaya çıkmasını reddetmesinin ardından maçın iptal edilmesi üzerine tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Çamlı, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüyle ilgili şunu yazdı:

"'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk. Yine bir tantanadır gidiyor."

Çamlı'nın tepki çeken paylaşımı, binlerce yorum aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali ertelenmişti. Suudi yetkililer, futbolcuların sahaya Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemişti. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetmiş, Türkiye'ye dönme kararı almıştı.