İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 'Bayrağını al, Barbaros Meydanı'na gel'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin, Atatürk tişörtüne ve pankartına izin verilmemesi üzerine iptal edilmesi sonrası, İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti.

İmamoğlu, paylaşımında, "Bayrağını al, Beşiktaş'a gel. İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali, ertelenmişti. Suudi yetkililer, sahaya futbolcuların Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetti.