Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali Suudi yetkililerin Atatürk tahammülsüzlüğü nedeniyle iptal edilirken; kulüpler, gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçiler rezalete tepki gösterdi.

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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 1

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların Atatürk pankart ve tişörtleri ile maça çıkmalarına izin verilmedi. Suudi yetkililerin Atatürk tahammülsüzlüğü nedeniyle iptal edilirken; kulüpler, gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçiler rezalete tepki gösterdi. İşte tepkilerden sadece bazıları...

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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 2
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 3
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 4
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 5
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 6
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 7
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 8
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 9
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 10
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 11
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 12
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 13
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 14
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Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki - Resim: 15
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