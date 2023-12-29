Süper Kupa rezaletine kulüplerden ve siyasetçilerden büyük tepki

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların Atatürk pankart ve tişörtleri ile maça çıkmalarına izin verilmedi. Suudi yetkililerin Atatürk tahammülsüzlüğü nedeniyle iptal edilirken; kulüpler, gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçiler rezalete tepki gösterdi. İşte tepkilerden sadece bazıları...