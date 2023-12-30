Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AKP'li ismi rahatsız etti: 'CHP iktidara mı geldi nedir...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı yapması AKP'li ismi rahatsız etti. Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, yaptığı paylaşımla tepki çekti.

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Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AKP'li ismi rahatsız etti: 'CHP iktidara mı geldi nedir...'

Suudi yetkililerin Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine yer vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye döndü. Kulislerde adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, skandalın ardından, sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı.

Yerlikaya "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yerlikaya'nın tweetini alıntılayarak "CHP iktidara mı geldi, nedir, gece gece darbe mi oldu yoksa?" dedi.

Ünal'ın paylaşımına "Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin mi bir değeridir yoksa Türk Milletinin mi? Arap olan anlamaz." yorumları yapıldı.

Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AKP'li ismi rahatsız etti: 'CHP iktidara mı geldi nedir...' - Resim : 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk'ü vefatının 85. yılında sosyal medyadan paylaştığı video ile anmıştı. Ayrıca, Yerlikaya'nın İstanbul adaylığına hazırlandığı şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Aydın Ünal'ın paylaşımına gelen tepkiler ise şöyle oldu:

Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AKP'li ismi rahatsız etti: 'CHP iktidara mı geldi nedir...' - Resim : 2

Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AKP'li ismi rahatsız etti: 'CHP iktidara mı geldi nedir...' - Resim : 3

Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AKP'li ismi rahatsız etti: 'CHP iktidara mı geldi nedir...' - Resim : 4

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