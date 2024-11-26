Özlem Zengin'den Açıklama: Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışı AKP'de Nasıl Karşılık Buldu?

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne dediysek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemelidir. Türkiye'nin hayrına olacak görüşlerimizden vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin çağrısının ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den açıklama geldi.

Katıldığı canlı yayında konuşan Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

'ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEYİZ'

"Türkiye için önemli bir sürecin içinden geçiyoruz. Devlet Bahçeli’nin girişim içinde bulunması Türkiye için son derece önemli. Yol açıcı bir fikir ortaya koydu. Bunu her boyutları ile değerlendirmek lazım.

'KARARI ADALET BAKANLIĞI VERECEK'

Ben sayın Bahçeli’nin konuşmalarının bütünlük içinde olduğunu düşünüyorum. Bugünkü başvurularla ilgili olarak malum başvuru Adalet Bakanlığı’na yapıldı. DEM eş başkanlarının görüşme talebi oldu. Talep Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Henüz partimize müzakere edilecek bir süreç olmadı. Kararı Adalet Bakanlığı verecek.

'DEM PARTİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'

Önemli bir sürecin içerisindeyiz. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları kıymetli ve önemli. Siyasetin asli hakim olması üzerine bütün yapılan şeyler bununla alakalı. Genel kurulda çağrımız siyaset asıl karar verici olsun. Terörün gölgesinde olmasın. Bu DEM parti için de büyük bir fırsat."

Kaynak: CNN Türk