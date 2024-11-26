Yeniden Refah'tan Bahçeli’nin 'Öcalan' Çağrısına Destek

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne dediysek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemelidir. Türkiye'nin hayrına olacak görüşlerimizden vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözlerine Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

'AK PARTİ GEREKEN DESTEĞİ VERMELİ'

"Bahçeli'nin açıklamalarını takip ediyoruz. Diyor ki: DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesi sağlanmalıdır. DEM Parti heyeti geçen hafta bizi ziyaret etti. Ziyarette görüldü ki DEM Parti'nin bu konuda özel ya da genel bir bilgi yok. Kamuoyunun bildiğinden daha farklı bir bilgi yok. Eğer bir süreç başlatılacaksa adı her ne ise DEM Parti'nin de buna ilişkin bilgilendirilmesi lazım. Sayın Bahçeli mademki sivil siyasete misyon yüklemiştir, DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesini istemiştir biz de bu öneriyi destekliyoruz. Devlet Bahçeli'nin çağrısına AK Parti gereken desteği vermelidir. Görüşme sağlansın, her ne mesaj alınacaksa alınsın. Türkiye bir muammanın parametrelerini tartışmasın. Alınacak bir yol varsa alınsın. Atılacak bir adım var atılsın ama Türkiye havanda su dövmeyi bıraksın. Sayın Bahçeli'nin daha önceki terörist başının Meclise gelmesi çağrısına biz kesin bir dille ret yanıtı vermiştik. Zannediyorum o çağrı AK Parti koridorlarında karşılık bulamamıştır."

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete bir kez daha çağrıda bulunduklarını ve 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamının aylık 35 bin liranın altında kalmaması gerektiğini belirten Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“35 bin lira açlık sınırının üzerinde, 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi için gereken zorunlu karşılıktır. Türkiye'de enflasyon rakamı TÜİK'in açıkladığı çerçevede bile olsa alım gücü bakımından 35 bin liranın altındaki asgari ücret rakamı ile 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi maalesef mümkün değildir. Bu çerçevede başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerinden 35 bin liralık asgari ücrete göre hazırlık yapmasını bekliyoruz. Elbette asgari ücret 17 bin liradan 35 bin liraya çıkarılırken bütün yük işverenin sırtına yüklenmemelidir. Hükümet işverenin sırtındaki vergi yükünü, imtiyazlı holdinglere sağladığı vergi istisnalarıyla takas etmek suretiyle asgari ücreti 35 bin liraya çıkarmalıdır.

'ELEKTRİK FATURALARINA YÜZDE 150 ZAM GELECEK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklaması dikkate alındığında görülüyor ki 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda yıllık 5 bin kilowatt saat üzerindeki tüketimlerde enerji faturalarındaki yüzde 60'lık sübvansiyon kalemi kaldırılacak. Bu gerçek dikkate alındığında karşımıza çıkan tablo şudur; yüzde 150 zam gelecek demektir. Kış aylarında elektrik tüketimine gelecek yüzde 150 zammı bu ülkede kimse karşılayacak durumda değildir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ne yaptığının farkında mıdır? Artık gelenden geçmeden, hatta köprüden geçmeyenden, havalimanlarından uçmayanlardan vergi alınan bu dönem bir sona ermelidir."

Kaynak: ANKA