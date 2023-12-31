Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a başsağlığı mesajı
CHP lideri Özgür Özel, babası vefat eden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesine başsağlığı mesajını iletti.
CHP lideri Özgür Özel, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.
Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşım yapan Özel, "Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 31, 2023
Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum.
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