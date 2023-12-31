AKP'de yerel seçim sloganı belli oldu, adayların tanıtımı için iki tarih öne çıkıyor

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları 'titizlikle' yürütülüyor. 'Kazanacak aday' vurgusunun öne çıktığı partide kampanya çalışmalarına hız verildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre iktidar partisi, 'gerçek belediyecilik' iddiasıyla çıktığı yere seçimler için sloganını belirledi. AKP'nin bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir" olarak belirlendi.

Partide seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve adayların tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

