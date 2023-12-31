Özgür Özel'den 2024 mesajı: "Güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl nedeniyle videolu kutlama mesajı yayınladı. Özel'in X hesabından “2024 yılına umutla baktığımız güzel duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ülkemizi, gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz” notuyla paylaştığı mesaj şöyle:

“2023 yılının son günündeyiz. Ve bütün ülke saatler sonra 1 yılı daha tamamlamanın ve bir başka yıla kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıla girerken çok iyi bir yıl bekliyorduk hep birlikte çok umutluyduk. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Ancak 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük yıkım, büyük depremle tüm ulus ve ülke olarak büyük acılar yaşadık. 50 bin üzerinde canımızı kaybettik. Yaralılarımız var ve yüzbinlerce kişi evsiz barksız kaldılar. İşin daha kötüsü kendilerine '1 yıl içinde evleriniz yapılacak ve evlerinize gireceksiniz' diye verilen sözün aksine neredeyse depremin birinci yılı dolmak üzereyken 10 vatandaşımızdan 9'u çadırda ya da konteynerde barınmak zorunda kalıyor. Sorunları büyük, karda kışta çok ciddi sıkıntılar acılar çekiyorlar.

“HİÇBİR İHMALE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE EN TİTİZ TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ”

Sadece deprem değil Cumhuriyet'in 100. yılında çok fazla acılar yaşadık. Kazalar, felaketler yaşadık ve şehitlerimiz oldu. Buradan bir kez daha kahraman Mehmetçiği saygıyla sevgiyle selamlarken kucaklarken kayıplarımız için, şehitlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet hem ailelerine hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Bundan sonra yeni kayıplar yaşamamak, yeni şehitler vermemek için herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını, hiçbir ihmale yer bırakmayacak şekilde en titiz tedbirlerin alınmasını bekliyoruz, bunun da takipçisi olacağız.

“31 MART SEÇİMLERİNDE BU İYİ YÖNETİME BİR ÖDÜL VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son yılına Cumhuriyet'in 100. yılına gireceğimiz seçimler de yapıldı. Bu seçimlerde 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde CHP olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Ardından partimizde yaşanan bir kurultay sürecine partimizde bir değişim oldu. Şimdi partimiz genç kadrolarıyla, çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriyor. İlk hedefimiz mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde hem geçen seneki seçim sonuçlarından mutsuz olanları hem de geçen sene seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy verseler de yaşamdan beklediklerini alamayan, hayat pahalılığının karşısında ezilen, emeklerinin karşılığını alamayan, geleceğinden endişeli olan herkesi 31 Mart seçimlerinde, hem bu iktidara bir sarı kart göstermeye hem de geleceğe daha umutla bakmak için iyi yönetilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği, herkesin göç etmek istediği, yerleşmek istediği şehirlere, bu iyi yönetime bir ödül vermeye davet ediyoruz.

Elbette herkes Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği şehirlere gelemez. Ama verecekleri oylarla, iyi CHP belediyeciliğini, halkçı CHP belediyeciliğini kendi şehirlerine getirebilirler. Biz, 31 Mart günü oy pusulasında göreceğiniz sizin için çalışacak, dürüst çalışacak, namuslu çalışacak, israf etmeyecek, yolsuzluğa izin vermeyecek belediye başkan adaylarımıza destek vermenizi bekliyoruz.

“5 YIL ÖNCE BAHAR GETİRDİĞİMİZ İLLERDE YAZI SÜRDÜRMEYİ, GÜZEL GÜNLERİ SÜRDÜRMEYİ VADEDİYORUZ”

Bundan 5 yıl önce martın sonu bahar dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere, bahar getirmeyi, 5 yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz. Geçmiş yılın acılarını geride bırakarak, 2024 yılına umutla baktığımız bu güzel duygularla, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum: Asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak. Ve bütün dünyanın üzerinde hesap yaptığı bu güzel ülkenin, gençlerinin gelecekleri için dünyanın diğer ülkelerindeki hesap yaptıkları, hayal kurdukları yarınları kabul etmiyoruz. İstediğinizde gideceksiniz, istediğinizde döneceksiniz ama bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanınız, çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz. Bir kez daha hepinizin yeni yılını kutluyorum.”

Kaynak: ANKA