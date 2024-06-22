Özgür Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz"

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. CHP lideri Özel, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

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Özgür Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz"

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır önce darp edildi sonra silahlı saldırıya uğradı.

Bahadır'a akşam saatlerinde kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler olduğu iddia edildi.

ÖZEL'DEN SALDIRIYA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı.

Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar.

Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık.

Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir.

NE OLMUŞTU?

Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edilmiş, ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulmuştu.

Yenilenen seçim sonrası CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy, MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy almıştı.

Şerafettin Bahadır'ın, seçim sonrası oynadığı "Topal" adı verilen oyun havası, Menduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmıştı.

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