Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Virander Paul hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

'Büyükelçimiz Dr. Virander Paul'un zamansız vefatından derin üzüntü duyuyoruz.

Aile bireylerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Her zaman sevgiyle anılacaktır.'

Kaynak: AA

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