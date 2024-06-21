Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

'Büyükelçimiz Dr. Virander Paul'un zamansız vefatından derin üzüntü duyuyoruz.

Aile bireylerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Her zaman sevgiyle anılacaktır.'

Kaynak: AA