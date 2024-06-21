CHP üyesine silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın sağlık duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin şunları söyledi:

'TEDAVİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR'

“Bu akşam Pınarbaşı’da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır’a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”