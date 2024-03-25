Özgür Özel'den canlı yayında 'Son dakika ittifakı olur mu?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok, partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir" dedi.

Özgür Özel'den canlı yayında 'Son dakika ittifakı olur mu?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında Seda Selek'in sunduğu 'Seçim Özel' programında seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

31 Mart Seçimlerine günler kala Türkiye gündeminin nabzı siyasetle atıyor. CHP lideri Özgür Özel Malatya, Giresun ve Kilis'e dikkat çekerek, "Orayı biz alacağız" dedi.

Eskişehir'de makasın açıldığını belirten Özgür Özel, "Ben 3 kere gittim, en önem verdiğim yerlerden biri ve Yılmaz hoca 54 yaşında bir Cumhuriyet kadını olarak inanılmaz bir oy alarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SON DAKİKA İTTİFAKLARI OLUR MU?' SORUSUNA YANIT

"3 Mart'a kadar her şey olur ama 3 Mart'tan sonra bu çok zor. Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok, partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir."

Etiketler
Özgür Özel CHP
CHP Parti Okulu, '2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız' testi hazırladı CHP Parti Okulu, '2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız' testi hazırladı
CHP lideri Özel: Kilis'te yarım puanın yarısı fark var CHP lideri Özel: Kilis'te yarım puanın yarısı fark var
Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç
NOW TV'nin en iddialı dizisiydi; 9 bölüm sonra sezon finali yapıyor NOW TV'nin en iddialı dizisiydi; 9 bölüm sonra sezon finali yapıyor
İmamoğlu'ndan Kurum'a oy toplayan bakana tepki: 'Devlet işini bırakıp niye geldin?' İmamoğlu'ndan Kurum'a oy toplayan bakana tepki: 'Devlet işini bırakıp niye geldin?'
Anavatan Partisi'nden yerel seçimde Cumhur İttifakı'na destek Anavatan Partisi'nden yerel seçimde Cumhur İttifakı'na destek
ÇOK OKUNANLAR
Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama
Trump, İsrail-Filistin savaşının sorumlusu olarak Biden'ı işaret etti Trump, İsrail-Filistin savaşının sorumlusu olarak Biden'ı işaret etti
İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede! Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede!
AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt: Son nokta konuldu! AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt