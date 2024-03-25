CHP Parti Okulu, '2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız' testi hazırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla '2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız' başlıklı seçmen testi yayınladı.

CHP Parti Okulu, '2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız' testi hazırladı

CHP Parti Okulu, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için seçmenleri bilgilendirmek amacıyla '2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız' başlıklı 9 soruluk seçmen testi hazırladı.

Testte, haklarını bilen bir seçmenin ve müşahit olmak için görev talep etmenin, seçimin adil sonuçlanması için ne kadar büyük bir paya sahip olduğu vurgulanıyor. Test ile seçmenler, sandık güvenliğine yönelik seçim esnasında karşılaşabilecekleri durumlarda hangi yöntemleri izleyebileceklerini öğreniyor.

Teste https://forms.gle/45D9WKNQaTMqgGiv5 adresinden ve CHP Parti Okulu sosyal medya adreslerinden ulaşılabiliyor.

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