İmamoğlu'ndan Kurum'a oy toplayan bakana tepki: 'Devlet işini bırakıp niye geldin?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Murat Kurum’un seçim çalışmalarına katılmasına ilişkin, “Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun.” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'ndan Kurum'a oy toplayan bakana tepki: 'Devlet işini bırakıp niye geldin?'

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un seçim kampanyasına katılan bakanlara tepki gösterdi.

"DEVLET İŞİNİ BIRAKIP BURAYA NİYE GELDİNİZ?"

İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Devletin işini bırakıp buraya niye geldiniz?" diye sordu.

Tuzla’da konuşan İmamoğlu, “Bir polis kardeşimiz İçişleri Bakanı’ndan 3600 ek gösterge bekliyor; birine dese ki eşi olduğunu bilmese “ben Cumhur İttifakı’nın adayına oy istiyorum” diye. Eşi demez mi “sen önce polisin sorununu düzelt” diye?” görüşünü savundu.

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