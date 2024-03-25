CHP lideri Özel: Kilis'te yarım puanın yarısı fark var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis’te partisinin mitinginde konuştu. Özel, Kilis’te oy farkı olmadığını ve AKP ile kafa kafaya bir yarış olduğunu söyledi.

Özel, açıklamasında "Kilis 3-4 tane AK Partili siyasetçinin kendi içinde makamları döndürdüğü, 2'si milletvekili, 1'i belediye başkanı, Kilis'te sanki 5 kişi varmış da, her işi onlar biliyormuş gibi sürekli aynı isimler arasında siyaset dönüyor. Peki ne oluyor? Meclis'te muhalefet konuşmasa Kilis'in adı anılıyor mu? Kilis'te siyaset AK Partililer, MHP'liler tarafından, o partilerin ağaları tarafından koltuklar paylaşılmış. Dön dolaş kendileri için çalışıyorlar" diye konuştu.

Kentte yapılan anketlere ilişkin de konuşan Özel, "MHP'li arkadaşlar önemli bir kısmı kardeşime oy veriyor. Biliyor ki adayı zaten ithal, öbürü desen denenmiş, milletvekilliği yapmışlar, belediye başkanlığı yapmışlar. Haydi diyor ‘o zaman Hakan'a verelim oyu’" dedi.

KAFA KAFAYA YARIŞ

"Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz" ifadelerini kullanan Özel, "Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, Kayseri'den Kilis'e geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı, Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu" ifadelerini kaydetti.

CHP seçmenine de çağrıda bulunan Özel, "Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Sakın AK Parti gelmesin, zaten CHP gelmez, MHP'ye mi versem? Aman ha... O günler geçmişte kaldı. Efendim MHP gelmesin, AK Parti'ye vereyim. Sakın ha... O günler geride kaldı" diye konuştu.

Özel, açıklamasında şunları söyledi: "Ankette kafa kafayayız. 1 puan değil, yarım puanın yarısı var. Eğer CHP'liler partilerine sahip çıkarsa artık yorgun AK Partililer bu duruma bir sarı kart gösterip partilerinden adaylara göre Kilis'i çok daha iyi temsil edecek Hakan'a oy verirlerse bu seçim kazanılacak."