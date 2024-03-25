Adana'da şiddetli deprem!
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak açıkladı.
Sarsıntı saat 13:10 sularında kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-25
Saat:13:10:46 TSİ
Enlem:37.85194 N
Boylam:36.25056 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/XaLobQlkRa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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