Adana'da şiddetli deprem!

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydana geldi.

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Adana'da şiddetli deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak açıkladı.

Sarsıntı saat 13:10 sularında kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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