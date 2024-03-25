BUDO seferlerine fırtına engeli

BUDO, 5 seferini fırtına nedeniyle iptal etti. Konuya ilişkin açıklama resmi siteden yapıldı.

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BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

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