BUDO seferlerine fırtına engeli
BUDO, 5 seferini fırtına nedeniyle iptal etti. Konuya ilişkin açıklama resmi siteden yapıldı.
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: