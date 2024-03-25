İmamoğlu Beştepe'de kırılan sandalyeyi anlattı: Erdoğan'ın beni davet etmemesi kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor?

Yerel seçime son 1 hafta kalırken, gözler en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da. AKP, İstanbul'u geri kazanmaya çalışırken mevcut CHP ise yıllar sonraki zaferini korumayı amaçlıyor.

Adaylar, son turlarını yaparken seçmeni ikna çabaları da sürüyor. Mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını ilçe ilçe, sokak sokak devam ettiriyor.

Mynet'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, siyasi hayatı boyunca başına gelen en dikkat çeken olaydan, 'keşkelerine', kazandığı taktirde yapacağı ilk icraatlarından, yerel seçimlerde beklediği sürprizlere kadar açıklamalarda bulundu.

5 yıllık belediye başkanlığı dönemin "en ilginç" olay olarak Beştepe davetinde sandalyesinin kırılmasını anlatan İmamoğlu, "Yani başka bir siyasi ile yaşadığım en ilginç olay... Açıkçası bu dönem içerisinde herhalde sarayda misafir edildiğimizde sandalyenin kırılması olayı, ne diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir ettiği ortamda sandalyem kırılmıştı ya da nasıl kırıldı bilmiyorum o kadar sandalyede, bilemiyorum. Sanırım ondan sonra beni bir daha davet etmeme ile ilgili kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor acaba?" diye sordu.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında Beştepe'de 29 belediye başkanıyla bir araya gelmiş, kritik görüşmede İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırılmıştı)

"HATAM YOK ALLAH'A ŞÜKÜR"

5 yılda siyaseten yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı?

Yani insanın keşkelerinin olması kadar doğal bir şey yok. Benim de elbette keşkelerim var ama hani somut olarak şu bu o demeyeceğim birçok konu var: Şunu keşke yapmasaydım, bunu keşke yapmasaydım... Eksiklerinin olduğunu kabul eden ve onları düzeltmeye gayret eden bir insanım, e bunu da yapıyorum zaten. Yaptıkça da kendimi iyi hissediyorum. Topluma da bunun iyi geldiğini düşünüyorum. Ama elbette ki benim de keşkelerim var ama büyük bir keşkem yok yani büyük bir hatam yok Allah'a şükür. Ufak tefek eksiklerim, hatalarım daha çok kişisel, bireysel hatalarım diyebilirim. Bu yönüyle var. Onları da düzeltiyorum. Hatasız kul olmaz.

Partiniz İstanbul'da, 2019 seçimlerinde alamadığı ilçe belediyelerinden hangilerini kazanır? Sürpriz bekliyor musunuz?

Sürpriz demeyeyim ama çok var. Yani gerçekten o sürpriz duygusunu çokça ilçemizde insanlarımız yaşayacak, hissediyorum bunu. Gönülden hissediyorum. O değişimi insanlar istiyor ve gerçekten iyi, karakterli, özenli adaylarımız her ilçemizde var. Çokça sürprizimizin olacağını düşünüyorum. İsim vermem yanlış olur.