Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Murat Kurum için oy isteyen Bakan Yerlikaya, 'seçim güvenliği' hakkında konuştu

AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a oy istemek için sahalara inen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün ise 'seçim güvenliği' hakkında açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahalara inerek esnaf ziyareti yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum için oy istemişti.

Bakan Ali Yerlikaya, bugün ise 'seçim güvenliği' toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yerel seçime 6 gün kala gerçekleştirdiği konuşmada Yerlikaya, seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kurulduğunu söyledi.

Yerlikaya, illerde merkezler oluşturulduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca her türlü güvenliğin alındığını da vurguladı.

31 Mart seçimleri için 594 bin emniyet personelinin görevlendirildiğini bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları söyledi:

“31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Seçim Güvenliği Murat Kurum Ali Yerlikaya 2024 Yerel Seçimleri
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