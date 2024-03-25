Kadıköy adayı Maçoğlu, Trabzonspor'u tuttuğunu açıkladı: Güçlüye karşı güçsüzü tutarız

Türkiye'deki vatandaşlar ekonomik krizin eşliğinde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri bekliyor.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy’den aday olarak herkesi şaşırtmıştı.

Seçime 6 gün kala sonucu merakla beklenen Kadıköy seçimi öncesi açıklamalarda bulunan Maçoğlu, Trabzonspor'u tuttuğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin merkezi olan Kadıköy'de yarışacak girecek Maçoğlu'nun Trabzonspor'u desteklediğini söylemesi, bazı Sarı lacivertli taraftarların tepkisine yol açtı.

"Trabzonspor'un o 4-5 yıllık şampiyonluk döneminde biz hepimiz o Trabzonsporlu olduk" Maçoğlu şunları söyledi:

"Buradan yukarı çıkınca Trabzonspor'a gidiyorsun. Erzincan, Gümüşhane, Trabzon. Ya Dersimliler farklı aslında. Dersim’in bu ülkede farklı yanı var. Şöyle düşünün, yani belki büyük bir bölümü görüyor, hepsinin için demiyorum. Annesiyle doğan bir çocuk. Ailesi hangi ideolojideyse o ideolojiyle de yükseliyor. Burası da kent kent olarak sosyalistlerin çok daha yoğun olduğu bir kent. Yani solun yoğun olduğu bir kent. Hep böyle. Güçlüye karşı güçsüzü tutarız. Ben 67-68 doğumluyum.74-75 dönemimden 6-7 yaşındayken böyle bu o süreçte spor meseleleri, futbol meseleleri böyle çok revaçtaydı. Trabzonspor, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı ve 4 sene üstünde şampiyon olmuş. Sonra bir yıl ara verdi, bir yıl daha şampiyon oldu. Hepimiz o süreçte, o dönemde işte radyoların başlığında Tuncay gol attı, bilmiyorum Dobi Hasan gol attı, yok İskender Şöyle yaptı, Leni böyle. Yani son sürece doğru geldi. Hani eski isimleri unutuyorum. Hepimiz onları, o futbolcuları kendimize idol olarak bakıyorduk. Ben mesela iyi Top oynuyordum o süreçte. Üçüncü ligde top oynadım, amatör ligde top oynadım. O süreçte Trabzonspor'un o 4-5 yıllık şampiyonluk döneminde biz hepimiz o Trabzonsporlu olduk."

Kaynak: Gerçek Gündem