Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze töreninde buluştu

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Amirliği yapan ve dün yaşamını yitiren Levent Bayraktar için Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir; CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'li milletvekilleri, Saadet Partisi Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

TABUTA OMUZ VERDİLER

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, tabut cenaze aracına taşınırken Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, tabuta omuz verdi. Özgür Özel, definin gerçekleştirileceği Karşıyaka Mezarlığı'na cenaze aracıyla gitti.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Levent Bayraktar'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem