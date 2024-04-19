Erdoğan ‘İran-İsrail’ gerilimindeki sessizliğini bozdu; Farklı şeyler söylüyorlar

İran, beklenildiği üzere geçtiğimiz günlerde İsrail'e bir hava saldırısı başlatmış ve saatler sonrasında saldırıların bitirildiği açıklanmıştı.

İsrail Ordusu, İran'ın dünden bu yana ülkelerine yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

İsrail de dün gece İran’a misilleme olarak saldırıda bulunmuştu.

İran-İsrail hattında yaşanan bu gerilime karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir sessizliğini koruyordu.

Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İran ve İsrail’e de tepki gösterdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı şeyler söylüyor. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran’ın yaptığı açıklamalara da bu ‘doğru söylüyor’ diyemiyorsunuz. İsrail’inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Amerika’yı ileri sürüyorlar… Çok daha önemlisi BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin son yapılan açıklamalarda İsrail’in yanında yer aldığını görüyoruz. Ve ABD burada herkes Filistin’in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.”

Kaynak: Gerçek Gündem