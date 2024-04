Mansur Yavaş: Asıl faaliyet raporu milletimiz tarafından oylandı ve rekor oyla onaylandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın 5. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyet raporları görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN İNSAN ODAKLI YÖNETİM VURGUSU

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Başkentlilere ve Meclis üyelerine seslenen Yavaş, 5 yıl önce göreve başlarken Ankara’yı ortak akılla yöneterek, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kılacaklarını vadettiklerini anımsatarak, “Hangi bölgeden ne kadar oy alındığına bakmadan, kimseyi ayırt etmeden, herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet edeceğimizi belirtmiştik. Çöp projelere para harcamadan, insan sağlığı ve insan hayatını önceleyen işlere imza atacağımızı, kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağımızı ifade etmiştik. Ankara’nın tarımına, sanayisine, altyapısına, turizmine, kültürüne ve sanatına iz bırakacak işlere imza atacağımızı söylemiştik. Tüm bunların ardından, milletimiz bize Ankara’ya beş yıl hizmet etme görevini vermişti” ifadelerini kullandı.

“25 YILDA YAPILAN YEŞİL ALANI 5 YILDA ANKARA’YA KAZANDIRDIK”

Yavaş, 5 yıllık süreçte eski dönemde olduğu kadar köprü, kavşak ve alternatif yollar yaptıklarını belirterek, altyapıda eski döneme oranla iki kat daha fazla yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı. 25 yılda yapılan yeşil alanı beş yılda Ankara’ya kazandırdıklarına işaret eden Yavaş, “Belediyeye ait hiç kreş yoktu, 25 tane açtık. Hiç teknoloji merkezi yoktu, 5 tane açtık. 2013 yılından beri hiç otobüs alınmamıştı, 416 adet aldık. Mola evleri, spor tesisleri, kütüphaneler, yeni aile yaşam merkezleri açtık. AŞTİ’yi, balık halini, yıllardır kullanılamaz hâlde duran Altınpark Yüzme Havuzu’nu yeniledik. Başta Ulus bölgesi olmak üzere, tarihi ve kültürel alanda Ankara’ya on yıllarca hizmet edecek restorasyon ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdik” diye konuştu.

“DOĞAL GAZ DESTEĞİ İLE EVLATLARIMIZI ÜŞÜTMEDİK”

Kırsal kalkınma alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla tarımın, çiftçinin ve üretimin yanında olduklarını vurgulayan Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdikleri projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de ilk olan doğal gaz desteği ile evlatlarımızı üşütmedik… Türkiye’de ilk olan aylık et desteği ile onları proteinsiz bırakmadık. Kırtasiye, sınav ücreti ve servis desteği ile eğitimlerinde yanlarında olduk. 918 köye internet bağlatarak pandemide uzaktan eğitim almalarını sağladık. SMA testleri, çocuk tarama testleri ve yeni başladığımız diyabet sensörü dağıtımı ile evlatlarımız doğumundan itibaren yanlarında olacağımız bir sistem kurduk. Öğrenci abonmanı ile Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Ankara’da uyguladık. Öğrenci evlerinde su ücretlerine yüzde 50 indirim yaptık.”

“BELEDİYE BAŞKANI KENTİN ANNESİ, BABASI, A ĞABEYİ , KARDEŞİDİR”

“Bir Belediye Başkanı kentin annesi, babası, ağabeyi, kardeşidir” diyen Yavaş, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununu “Bu hükümetin sorunu” deyip görmezden gelmediklerini belirterek, “Bir gece tüm işi gücü bırakıp binlerce öğrencimiz için harekete geçtik. Onlara yuva olduk, aş olduk, umut olduk… Ankara’da tek bir öğrencimizi dışarıda bırakmadık” dedi.

Yavaş, emekliler için de harekete geçerek, Ankara’da sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 35 binin üzerindeki emekliye her ay 500 lira doğal gaz, 400 lira et ve son iki ayda 2 bin lira olmak üzere her ay bin lira da genel destek ödemesi yaptıklarını kaydetti.

BAŞKENT KART İLE ALAN EL VEREN ELİ GÖRMEDİ

Sosyal destek uygulamalarını kimseyi rencide etmeden ve insan onuruna aykırı bir görüntü vermeden gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yavaş, “Alan elin veren eli görmediği, hem inancımıza uygun hem de uygar bir sistem olan Başkent Kart ile bunu gerçekleştirdik. Başkent Kart ile aynı zamanda tek bir tüccarı zengin etmek yerine destek ekonomisinin Ankara’nın tüm esnafına eşit şartlarda paylaştırılmasını sağladık” diye konuştu.

Yavaş, Başkentin Belediye Başkanı olma onuru ve sorumluluğuyla beş yıl boyunca hizmet ettiklerinin altını çizerek, pandemi dönemi başta olmak üzere deprem, sel ve yangın gibi tüm afetlerde de milletin yanına en önde koşan kurum olduklarını vurguladı.

“HALKIN AKLIYLA ALAY EDERCESİNE GERÇEKMİŞ GİBİ ANLATTILAR”

Zaman zaman yardımlarını küçümseyenler olduğunu ve belediye meclisinde hakaretlere uğradıklarını söyleyen Yavaş, beş yıl boyunca uğradıkları iftiralara da değinerek, şunları söyledi:

“Bu söylemler ve tavırlar, halkta karşılık bulmamasına rağmen ısrarla bundan vazgeçilmedi. Hatırlarsınız, ‘doğrudan temin yöntemiyle adrese teslim ihalelerin oranı yüzde 80’ diyerek haber dahi yaptırdılar. Belediye şirketlerinden Belediye’ye personel alımı konusunu katarak yaptıkları bu kadük hesabı, halkın aklıyla alay edercesine gerçekmiş gibi anlattılar. Kendi belediyelerinde işçi alımlarının bu şekilde yapıldığını bildikleri halde bunu söylemekten asla vazgeçmediler.”

“4 BİNİN ÜZERİNDE İHALEYİ CANLI YAYINLAYARAK BİR İLKE İMZA ATTIK”

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinde eski dönemde ortalama yüzde 55 olan açık ihale oranının kendi dönemlerinde ortalama yüzde 72,2 olduğunu belirterek, “Eski dönemde ihalelere ortama katılımcı sayısı 2’yken, bizim dönemimizde ortalama 10 oldu. Eski dönemde kırım oranı ortalama yüzde 14’ken, bizim dönemimizde ortalama yüzde 22’ye yükseldi. Ve eski dönemde, canlı yayınlanan ihale sayısı sıfırken, bizim dönemimizde, ne mutlu ki en büyük projelerimizden birisidir, 4 binin üzerinde ihaleyi canlı yayınlayarak Türkiye’de bir ilke imza attık” dedi.

“SOKAKLARDA ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK YÜRÜYEBİLDİK”

“İşte, biz bu şekilde beş yılımızı tamamladıktan sonra en hassas, en doğru, en adaletli ve en kudretli teraziye çıktık” diyen Yavaş, 2024 yerel seçimlerine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaptığımız projeler ve uyguladığımız Belediyecilik ile nasıl sokaklarda alnımız ak, başımız dik yürüyebildiysek, çok şükür ki millet iradesinin terazisinden de alnımız ak ve başımız dik olarak çıktık. Çalışmalarımız, hizmetlerimiz, yönetim anlayışımız ve yaklaşımımız ile beş yılda ortaya çıkan asıl faaliyet raporu, belediye meclisi üyeleri tarafından değil, bu kez milletimizin ta kendisi tarafından oylandı ve rekor oyla onaylandı. Yüzde 60’ın üzerindeki rekor oy oranımız, ilçe belediye başkanlıklarındaki başarımız, Meclis çoğunluğumuz ve rakibimizle aramızdaki yaklaşık 30 puanlık fark, Yüce Türk Milleti’nin aklının ve duygularının vesikası, bizim ise onur nişanemiz oldu.”

YAVAŞ, 25 İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANINA ELİNİ UZATTI

Seçimin bittiğini ve halkın kararını verdiğini hatırlatan Yavaş, parti ayırt etmeksizin ilçe belediye başkanlarının tamamına elini uzattığını söyledi. Yavaş, “El ele verip, kentimizi kavgayla değil huzurla besleyen, kimseyi ayırmadan hizmet eden, siyasi görüşlerimizi bir kenara koyarak 6 milyon Ankaralının tamamı için çalışan bir sistemi hep beraber inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. İyiliğin, dürüstlüğün ve milletimiz için çalışma iradesinin partiler üstü bir duygu olduğuna ve buradaki çoğunluğun aynı duygulara sahip olduğuna da yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: ANKA