Salim Ensarioğlu'ndan dikkat çeken İYİ Parti iddiası; 60 milletvekili partiden ayrılıp bağımsız olabilir...

Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili olan Salim Ensarioğlu,15 Aralık 2023 tarihinde partinin merkez sağdan kaydığını söyleyerek istifa etmişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ensarioğlu, İYİ Parti'de 60 milletvekilinin partilerinden ayrılıp bağımsız olabileceğini iddia etti.

Ensarioğlu ayrıca şunları söyledi:

“Merkez sağ olacak diye İYİ Parti’ye katılmıştım. Orada muhafazakar Kürtleri ve merkez sağı temsil edecektim. Partideki ilişkilere, dostluğa, saygıya hiçbir itirazım yok. Gerçekten bir saygı sevgi vardı. Ama parti merkez sağa oturamadı. Zaman zaman mehter marşı gibi bir ileri, iki geri adım attı. Kürt meselesinde de MHP ile ‘Biz mi daha milliyetçiyiz onlar mı?’ diye yarıştı. Buna rağmen insanlara olan saygım, sevgim nedeniyle İYİ Parti’de kalmıştım.

‘CHP’Yİ MERKEZ KABUL ETMEZLERSE YANLIŞ YAPARLAR’

Rahmetli Süleyman Demirel’e yakın bir siyasetçiydim. Demirel, ‘Mutfaktaki yangın hükümet götürür’ diyordu. Bu seçimde çok daha ilginç bir şey oldu. Sağcı-solcu CHP’ye oy verdi. CHP’nin belediye sayısını artıracağını biliyordum ama birinci parti olacağını düşünmemiştim. CHP’de merkez sağın, muhafazakâr seçmenin, MHP’li seçmenin oyu çok. Sağcısı-solcusu CHP’ye oy verdi. CHP, artık merkezdir. Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun bu aralar konuşmaları çok güzel. Kimseyi incitmiyor, birlik, beraberlik, Türkiye ittifakı deniliyor. CHP’yi merkez kabul etmezlerse yanlış yaparlar. Başta yöneticileri bunu kabul etmeli.

‘BENİM DE GÖNLÜM CHP’DE’

Kamu düzeni’ diyoruz ya vatandaş olay çıkarmadan sandığa gitti. Eğer CHP içinde kavga çıkmazsa, bu gelen seçmen CHP’de kalıcı olur. Özgür Özel’in, Mansur Bey’in, Ekrem Bey’in çok güzel konuşmaları var. Kavga etmeden devam ederelerse, oy veren insanları kucaklarlarsa iki dönem daha götürür. Açıkçası benim de gönlüm CHP’de.”

Kaynak: Gerçek Gündem