Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Bir Arada: Nikah Şahidi Oldular

CHP lideri Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlunun nikahında şahitlik yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da diğer şahitler oldu.

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Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Bir Arada: Nikah Şahidi Oldular

Son dönemde birçok kez yan yana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren'in nikahında yeniden bir araya geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikahı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı. Nikahta Özel, Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile diğer aile yakınları da şahitlik yaptı.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Bir Arada: Nikah Şahidi Oldular - Resim : 1

BAŞKANLAR ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ

Özel, çiftin ailesine "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Çifti tebrik eden CHP lideri, "Buradaki herkesin mutabakatıyla aile cüzdanını Ezgi'ye emanet ediyoruz. Ezgi'yi de Ozan'ımıza emanet ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da tavsiyelerde bulunduğu çifte mutluluklar diledi.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Bir Arada: Nikah Şahidi Oldular - Resim : 2

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Kaynak: AA

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