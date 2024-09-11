Kılıçdaroğlu'na Yeni Dava! 'Beni Susturmak İsteyenler İyi Bilsin ki...'

Seçim sürecinde montaj videolara sosyal medyadan tepki gösteren Kılıçdaroğlu hakkında Savcılık tarafından fezleke hazırlandı ve Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni istendi. Bakanlıktan izin çıktı. Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan yeni bir dava açılacak.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan gelişmelere tepki göstererek “Dün olduğu gibi bugün de yarın da Saray Rejimi’nden ve onun kurmalı yargısından asla korkmuyorum!" ifadelerini kullandı.

'BU DAVA SARAY'IN REZALETİNİN DAVASIDIR'

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi'nden yapılan paylaşıma göre; Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davaya ilişkin şu sözleri söyledi:

“Dün olduğu gibi bugün de yarın da Saray Rejimi’nden ve onun kurmalı yargısından asla korkmuyorum! Bu dava aynı zamanda Saray’ın rezaletinin davasıdır! Montaj yapanların ödüllendirildiği, milyonlarca yurttaşımızı manipüle etmeye çalışanların aklanmaya çalışıldığı bir dava olsa da asla geri ADIM ATMAYACAĞIM! Bugün beni susturmak isteyenler iyi bilsin ki bir milim sapmadan, saray rejimi çarpışacağız. Cesur yol arkadaşlarımız ve milyonlarca halkımızla Erdoğan’dan da kurmalı yargısından da hesap soracağız!"

NE OLMUŞTU?

Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimi olan 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP, mitinglerinde CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK'lı yöneticilerin videosunu ekleyerek kamuoyuna izlettirmişti.

TRT ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullanarak, görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında, "Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da Cumhurbaşkanı olmaz” şeklinde bir konuşma yapmış ve aha sonra ise bu konuşmayı sosyal medyadan paylaşmıştı.