Kılıçdaroğlu Hedefte: Montajı Başkası Yaptı, Dava Ona Açılıyor

SEYHAN AVŞAR

Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimine AKP seçim öncesi mitinglerinde CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK'lı yöneticilerin videosunu ekleyerek kamuoyuna izlettirmişti. TRT ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullanarak, görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.

İLK KONUŞMA MECLİS’TE

Bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında, "Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da Cumhurbaşkanı olmaz” şeklinde bir konuşma yaptı. Daha sonra ise bu konuşmayı sosyal medyadan paylaştı.

CİMER’E ŞİKAYET ETTİ

Bu paylaşım üzerine Muhammed Alkan isimli bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında CİMER’e şikayette bulundu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun 'Cumhurbaşkanı’na Hakaret' suçunu işlediğini öne sürerek Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak kovuşturma izni istedi.

Adalet Bakanlığı ise ağustos ayında kovuşturma iznini verdi.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin Gerçek Gündem’e değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının söz konusu paylaşımdan önce bu ifadeleri Meclis çatısı altında da kullandığına dikkat çekerek, "Genel Başkanımızın CHP Grup toplantısında söylemiş olduğu, ‘Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da Cumhurbaşkanı olmaz’ şeklindeki ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşmıştır. Paylaşım Anayasa 83/1 (YASAM DOKUNULMAZLIĞI) kapsamında kalmaktadır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem