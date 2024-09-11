İmamoğlu ve Kurum 'Arsa Takasını' Görüştü

İBB seçimlerinde rakip olarak yarışan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum, seçimlerin ardından ilk defa bir araya geldi. Yerel seçim sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile bakanlık görevine dönen Kurum ile İmamoğlu zaman zaman medya üzerinden birbirlerine mesaj veriyordu.

İki isim son olarak İstanbul Vaniköy’de yıkımı gerçekleştirilen villa konusunda karşı karşıya gelmişti. Ancak bu karşılıklı açıklamalar öncesinde iki ismin görüşmesine dair çalışmaların başladığı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede iki ismin masasındaki gündem maddeleri arasında trampa olarak adlandırılan arsa takasları yer aldı. Çamlıca Kulesi gibi İBB arazisinde kurulu yapılar ve İBB arazisi olmayan yerlerde kurulu İBB yapılarının arazilerinin kurumlar arasında takası ele alındı. İki ismin üzerinde durduğu arazilerin takası konusunda olumlu bir ilerleme kaydedildi.

Öte yandan gündeme gelen konular arasında kentsel dönüşümde ortak çalışmaların yürütülmesi, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve İstanbul’un depreme hazırlanması da yer aldı. Ayrıca Marmara Denizi’nin ve çevresinin korunmasına ilişkin atılacak adımlar da görüşmede gündeme geldi.

Belediyelerin SGK’ye olan borçları ve bu borçlara ilişkin yürütülecek süreçler ise gündeme gelmedi. Bakanlık ve İBB kaynakları SGK borçlarının başka bir bakanlığın alanı olduğuna dikkat çekerek, görüşmenin bu konu ile bağdaştırılamayacağına dikkat çekti.

Tarafların sorunlar yaşandıkça iletişim kanallarını açık tutma ve kurmaylar arası diyalogu koruma konusunda da fikir birliğine vardığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem