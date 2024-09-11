Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

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Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Görüşmeye ilişkin Eren Görgülü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşme talebi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldiği kaydedildi.

Görüşmeden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de haberdar edildiği belirtildi.

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