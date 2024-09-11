AKP Sözcüsünden Özel'e 'Teğmen' Tepkisi: 'Hem Harbiyeliler Hem İmam Hatipliler Milletin Değeridir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarında, CHP lideri Özel'in geçen gün yaptığı açıklamada kullandığı "Erdoğan 8 gün sustu, manidar ama manası hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı İmam Hatipliler derneğinde yaptı. Son derece rahatsız. Ne ordu İmam Hatip'e düşman, ne de İmam Hatipler orduya düşmandır" açıklamalarına yanıt verdi.

Çelik, Özel'e verdiği yanıtta, "Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırması temelsizdir. Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir. Özel, provokatif açıklama yapmıştır" dedi.

Çelik, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Bütün bir kız çocukları konusundaki hassasiyetin, çocuklar konusundaki hassasiyetin yüksek bir derecede ifade edilmesi, kuşkusuz bu acının paylaşılması her zaman saygıdeğerdir. Ama bunu siyasi istismar konusu yapanların bu acıyla bir ilgisi olmadığı açıktır. Narin hepimizin kızı, yüreği olmuştur" açıklamasını yaptı.

'ÖZEL'İN KARŞILAŞTIRMASI TEMELSİZ'

Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırması temelsizdir. Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir. Özel, provokatif açıklama yapmıştır. Bütün bu kurumların yüksek standartlarda eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede faaliyetlerini yürütürken hassasiyetler içinde olmaları kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.

NARİN'E İLİŞKİN

Milletimizin evladı olan milletimizin acısı olarak maalesef toprağa verdiğimiz Narin kızımızı büyük acıyla hatırlıyoruz Bugün de bir heyet genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Narin'in mezarını ziyaret edip, taziyelerini bir kez daha ifade edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde takip edeceklerini ifade ettiler.

Bu tip konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Vicdanları yaralayan, kanatan hepimizin acısı olan bir meseledir. Buradan siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak, topyekûn belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış durumdur.

Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize söz söyleyenler oldu. Bunların siyasi motivasyonla hareket olduğu net bir şekilde görülmektedir. PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olmayanların Narin'e sahip çıkıyormuş gibi bir tabloyla görüntü vermeleri iki yüzlülükten başka bir şey değildir.

Bu gelişmeler bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı hepimizin acısı olarak yüreğimizde yer etmiştir. Hepimizin sonuna kadar takipçisi olacağı bir süreç olmalıdır. Bütün bir kız çocukları konusundaki hassasiyetin, çocuklar konusundaki hassasiyetin yüksek bir derecede ifade edilmesi, kuşkusuz bu acının paylaşılması her zaman saygıdeğerdir. Ama bunu siyasi istismar konusu yapanların bu acıyla bir ilgisi olmadığı açıktır. Narin hepimizin kızı, yüreği olmuştur. Narin'i maalesef sağ olarak bulamadık. Onun önündeki hayatı yaşamasına imkan sağlayacak şekilde sağ olarak bulunamadı. Bundan sonrası onun hatırasına sahip çıkacağımız en önemli konulardan bir tanesidir. Adli sürecin partimiz tarafından aynı şekilde hassasiyetle takip edileceği açıktır.

İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ AYŞENUR EYGİ'YE İLİŞKİN

Ayşenur Eygi kardeşimizin İsrailli keskin nişancı hedef alınması gündemini takip ediyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğü açıktır. Aynı zamanda Amerikan vatandaşıdır. Bununla ilgili olarak Amerikan yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ibretliktir. Bir yandan 'çok üzüldük' diyorlar daha sonra hata olarak vurulmuş şekilde yapılan açıklamalarla maalesef vicdan konusunda kaçamaklara başvuruyorlar. Netanyahu hükümeti katil şebekesidir. Bu sivilleri öldüren herkes katildir, gereken cezayı alması gereken.

Bu cinayeti işleyenlerin eninde sonunda bu cezayı alacağından kuşkumuz yoktur. Kurşun sekmiş, yanlışlıkla vurulmuş demek meseleyi hafifletmeye çalışmak vicdan konusundaki büyük bir açığa işaret etmektir. Bunu sadece Amerikalı yetkililerin kendileri ile sorumluluktan kaçmak, hafifletmeye çalışmaları hiçbir şekilde kabul edilemez.

'KİM AKDENİZ'DE NE YAPMAK İSTİYORSA GÖRÜYORUZ'

ABD Savunma Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Yönetimi arasında askeri işbirliği konusu. Adada istikrarsızlığın ve çözümsüzlüğün kaynağı Rum yönetimdir. Burada maksimalist taleplerle Kıbrıs Türkünü görmezden gelen onlardır. İki topluma, iki kurucu unsura dayalı yaklaşımdan kaçan onlardır. Bunların talepleri hukuksuzdur, çözümsüzdür. Silah ambargosu kaldırıldığında bu hukuksuzluğu, çözümsüzlüğü üretmekten sonra Rum yönetimini teşvik etmekten başka hiçbir işe yaramaz.

Bunun Türkiye ile olan müttefiklik ilişkileri açısından sıkıntılı durum olduğu açıktır. Kim Akdeniz'de ne yapmak istiyorsa net bir şekilde görüyoruz. Akdeniz'de neredeyse kayıkçı sandalı giremeyecek şekilde dolmuştur. Burada istikrarlı adım atılması gerekirken, hem çözümsüzlüğü isteyen, hukuksuzluğu talep edenleri teşvik eden yaklaşım olmuştur. Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarihi dayanışmasını en güçlü şekilde sürdürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kıbrıs Türkü asla yalnız kalmayacaktır."