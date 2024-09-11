Özel'den Erdoğan'a Yanıt: 'Dilruba Adına Özür Dilerim, Şimdi Sıra Sende'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba ile yan yana geldiği için, kendisine ‘Özür dilemeli’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Özel, Erdoğan’a hitaben yaptığı konuşmada, “Ne demişim de özür dileyeyim? Dilruba adına Dilruba'nın sözleri adına alınan varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da” dedi.

'ERDOĞAN'IN İFADELERİ SORUNLU'

Basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Özel, "Büyük üzüntü ve şaşkınlıkla izliyorum. Sayın Erdoğan teslim olmuştur. 'Bize normalleşme yaramıyor, CHP'ye yarıyor' sözlerine teslim olmuştur. Erdoğan'ın ifadelerinin tamamı sorunlu" ifadelerini kullandı.

Özel, Erdoğan’ın Dilruba konusunda kendisinden özür beklemesine de yanıt verirken, “Ne demişim de özür dileyeyim? Dilruba adına Dilruba'nın sözleri adına alınan varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da” diyerek şu ifadeleri kullandı:

'ERDOĞAN AKP'Lİ OLMAYANLAR İÇİN SÖYLEDİKLERİ İÇİN ÖZÜR DİLESİN'

Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın o da söylediği sözler ve AK Partililerin söyledikleri adına CHP'li ve AKP'li olmayanlar için üzen bütün ifadeleri için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın. Millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım. Bakalım Sayın Erdoğan bunu yapabilecek mi? Yaparsa teşekkür ederim.

Özel’in açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

Türkiye Narin'e yas tutarken Erdoğan'ın Dilruba'ya, teğmenlere ve Hulusi Akar'ın o ifadelerle kullandığı bütün ifadeler son derece sorunlu ifadeler. Teğmenler kılıç çattılar ya, yıllardır yapılan bir yeminden bahsediyoruz. Geçen sene gittiler ve hep birlikte kapalı spor salonunda yaptılar. Bu sene de siz ayrıldıktan sonra o ritüeli yaptılar. Bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için hesap ödeteceğiz yaklaşımları son derece sorunlu. Bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi suni sorun hale getirmemesini düşünüyoruz.