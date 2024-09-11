Ensarioğlu Bir Gün Geçmeden 180 Derece Döndü: Siyaseti Bırakma Düşüncem Yok

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması ve bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından, "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" sözleri sebebiyle tepkilerin odağı oldu.

Tepki çeken bu sözleri sonrası Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Ensarioğlu, “Sözlerimi özellikler yurt dışı kaynaklı PKK unsurları ve sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insan çarpıttı, yargısız infaz yaptılar. Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı. Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler” demişti.

Ensarioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır. Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SİYASETİ BIRAKACAK MI?

Siyaseti bırakacağını söyleyen Ensarioğlu, bir gün bile geçmeden keskin bir "u" dönüşü yaparak siyaseti bırakmayacağını söyledi. X hesabından paylaşım yapan Ensarioğlu'nun ifadeleri şöyle:

“Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Aksine, ülkeme ve milletime hizmet etme konusundaki kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim ve halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım. Günlerdir yaptığınız kirli oyunlarla, organize ettiğiniz linç saldırılarıyla, kast etmediğim her türlü yalan ve iftiralarla dolu itibarsızlaştırma çabalarınızla beni yolumdan ve davamdan alıkoyabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ne kadar aciz olduğunuzu, bu yaşananlarla bir kez daha gösterdiniz. Beklediğim özür ve sorumluluğu almak yerine, iftiralarla ve çarpıtmalarla halkımızı yanıltmaya devam ediyorsunuz. Ancak halkımızın bu manipülasyoncu zihniyetin farkında olduğunu ve yanımda olduğunu görmek, mücadeleme olan inancımı daha da artırıyor. Tüm bu süreçte destek ve anlayış gösteren herkese teşekkür ederim.”

Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Aksine, ülkeme ve milletime hizmet etme konusundaki kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim ve halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım.



Günlerdir… https://t.co/IT4CsbdENU — Galip Ensarioğlu (@GalipEnsarioglu) September 11, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem