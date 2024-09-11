Sözleri Tepki Çekmişti: AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Siyaseti Bırakma' Sinyali

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrası "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan siyaseti bırakma sinyali verdi.

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Ensarioğlu, “Sözlerimi özellikler yurt dışı kaynaklı PKK unsurları ve sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insan çarpıttı, yargısız infaz yaptılar” dedi. AKP’li Ensarioğlu, “Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı” ifadelerini kullandı.

Katıldığı yayınlarda “kim yapmış olabilir” sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu, Narin cinayetine dair, “Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok” diye konuştu.

"'AİLEYİ TANIMIYORUM' DİYEREK YALAN MI SÖYLEYEYİM"

Katledilen Narin’in yıllar öncesi vefat eden dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizen AKP’li Ensarioğlu, “Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler.”

NE OLMUŞTU?



AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili önceki gün (8 Eylül) katıldığı bir yayındaki konuşması tepkilere neden olmuştu.

Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz ancak maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz. Hem soruşturmanın gizliliği açısından, hem de konunun gizliliği açısından bir taraftan aile çok büyük bir acı yaşarken, aile bireyleriyle ilgili yapılan tutuklamalar var, yeni gözaltılar var. Bu kadar büyük acıyı yaşayan bir aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Onları daha fazla yaralayacak somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şey ifade etmemiz de mümkün değil." açıklamasını yapmıştı.

Sözleri tepki çeken Ensarioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır. Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sözcü TV