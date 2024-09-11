İmamoğlu ve Kurum Sürpriz Görüşmede Ne Konuştu? 'Hepsini Sayfa Sayfa Açtık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaptığı bir okul ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi ve mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye ilişkin gelen bir soruyu da yanıtladı.

İmamoğlu, Kurum ile gerçekleştirdiği 1,5 saate yakın süren görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'un ne yazık ki uzun zamandır aksayan, masada duran hususları var. 2 yıl, 3 yıl hatta 4 yıllık konular vardı. Kendileri pozitif bir yaklaşımda bulundular. Bunların hepsini sayfa sayfa kendilerine açtık. Kentsel dönüşümle ilgili atacağımız adımlar, özel çevre kararnamesi ile beraber bazı kısıtlarımız oluştuğu alanlarda işbirliği yapacağımız alanlar, bu ve buna benzer çevre ile ilgili, atık su ile ilgili çok verimli 1,5 saate yakın güzel bir sohbetimiz oldu."

‘AHMAK’ DAVASINA İLİŞKİN

İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle yargılanan ve kendisine siyasi yasak getirilmesinin de önünü açacak olan İstinafta bekletilen davaya ilişkin de konuştu. İmamoğlu, yargının mağduru durumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu davanın görüşülmesi bile millet için üzülecek bir durum. Utanç verici bir durum ama ben yargıya güvenmek istiyorum inşallah en doğru kararı eninde sonunda verecektir"

"Umarım bu durumdan sıyrılır, memleketin gerçek gündemine bakar, gerçek sorunları konuşuruz."