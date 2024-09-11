İstanbul'da Maymun Çiçeği Virüsü Görüldü mü? İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Açıklama
Tüm dünyada maymun çiçeği nedeniyle alarm verilirken, İstanbul’dan gelen görüntüler endişe yarattı. Beyoğlu'nda bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle gözlem altına alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
İstanbul Beyoğlu'nda Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtileri taşıdığı iddia edildi. Şüpheli kişi ambulansla karantina altına alınırken, o anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde turistin kendini kötü hissettiğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, herhangi bir bulaş riskini en aza indirmek amacıyla şüpheli kişiyi karantinaya alarak ambulansla hastaneye sevk etti.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.— İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) September 11, 2024
Gerekli inceleme,… pic.twitter.com/x357bizEwI