Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Özel Zirvesinde Neler Yaşandı?

ALTAN SANCAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yemekte CHP lideri Özel’e eşlik etti. Görüşmede CHP’nin yaklaşan tüzük kurultayı konuşuldu, Kılıçdaroğlu’na önerileri soruldu.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI

CHP lideri Özgür Özel’in davetiyle gerçekleştirilen yemekte Özel, tüzük değişikliği çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Özel görüşmede Kılıçdaroğlu’nun önerilerini aldı. CHP kaynaklarının aktardığına göre görüşme uzlaşı içinde geçti. CHP’nin Parti Meclisi ve TBMM Grubu toplantısı ile Ankara İl Danışma Kurulu’ndan gelen önerilerin ışığında tüzük taslağında değişiklik olması halinde Kılıçdaroğlu ile irtibat halinde olunması kararlaştırıldı.

CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu’na, kendisi döneminde vadettiği tüzük değişikliklerine taslak metinde yer verdiklerini belirterek, yeni bir önerisi olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu ise yeni bir önerisi bulunmadığını, taslağın son hali kendisine ulaştıktan sonra bilgi vereceğini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem