Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayı öncesi CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi.

Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.