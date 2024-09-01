Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına yansıdı. Ziyarette Özel'e eşlik eden Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'ın yemekten sonra ayrılacağı bildirildi. Özel ve Kılıçdaroğlu yalnız görüşme gerçekleştirecek.

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Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayı öncesi CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Saat 20.25'te başlayan görüşmeye ilk olarak Özel ve Yavaş, ardından Kılıçdaroğlu geldi.

Özel, geçen hafta İstanbul'da önceki genel başkanlar, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile de görüşmüştü.

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