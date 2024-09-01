Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya Uğradı

Ankara Adliyesi'ndeki hem FETÖ çatı davası hem de Genelkurmay çatı davası başta olmak üzere 15'e yakın darbe girişimi soruşturmasını savcılarla birlikte yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı. 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemeye giden Savcı İşçimen, otoparkın çıkışına geldiğinde görevli gişede gün sonu alımı yapıyordu.

Ekol TV'nin haberine göre; bir süre beklemek zorunda kalan savcı, arkasından kornaya basan sürücüye uyarıda bulunmak istedi. Savcı, sinirlenen sürücü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, yere düşen Savcı İşçimen’i defalarca yumruklayarak ağır şekilde yaraladı.

SAVCIYI DEFALARCA YUMRUKLADI!

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, daha önce 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.