Kritik Görüşme Sonrası İlk Paylaşım: Özel'den 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, partisinin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Özel, görüşme sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" dedi.

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Kritik Görüşme Sonrası İlk Paylaşım: Özel'den 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kritik Görüşme Sonrası İlk Paylaşım: Özel'den 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması - Resim : 1

Özel, kritik görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. CHP lideri, tüzük değişikliğiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan öneri aldığını ifade etti.

Özgür Özel, paylaşımında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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