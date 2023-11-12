Özgür Özel: Hatay’da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hatay sokaklarında yanında parti heyeti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile incelemelerde bulunan Özel, basına demeç verdi.

Özgür Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Kurultaydan önce Hatay'ı ziyaret ettiğimde 80 ilde yaptığımı Hatay'da yapmayacağımı söylemiştim ve siyaset konuşmadım. Özellikle şunu vurgulamıştım; bundan sonraki ilk ziyaretimi CHP Genel Başkanı olduğumda Hatay'a gerçekleştireceğimi söylemiştim. Bundaki sebep, örgütümüzün, belediye başkanlarımızın hep üzerinde durdukları ve bizi bilgilendirdikleri nokta şu; nasıl depremde Hatay'da gecikildiyse, deprem sonrasında da yaraların sarılmasında Hatay hep bir kaç adım geriden gidiyor. Hatay gündemden düşürülüyor, Hatay çok büyük acılar çekti.

'HATAY’I KENDI MESELEM GİBİ GÖRÜYORUM'

Deprem sonrası yaraların sarılmasında Hatay birkaç adım geriden geliyor. CHP’nin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim şahsi meselem’ dediği Hatay’ı kendi meselem gibi görüyorum. Hatay’ı gündemde tutacağız. Hatay’ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay’da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz. Hatay’ın yeniden ayağa kalkması ve yaraların sarılması sürecini takip edeceğiz. Bir kez daha hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ben buraya Hatay'ın ilk günden itibaren yaralarının sarılması noktasında üstün gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte geldim. Ayrıca o acılı günlerde büyük bir travma içindeyken görevinin başından bir saniye ayrılmayan Lütftü Savaş başkanımız ile de birlikteyiz."

İmamoğlu ise şu sözleri iletti:

"İnşallah Hatay’ın bütün sorunlarının çözüldüğü bir süreci yaşarız."

CHP Hatay İl Başkanlığı'na geçen Özgür Özel, burada da açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem