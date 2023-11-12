İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor: 'Kadroda liyakatli şöhretsizler olacak'

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye katılacağı iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu'nun yerel seçimlerden sonra parti kuracağı ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ağıralioğlu'nun yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığını aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir.”

PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

"Partinin ismi ne olacak?" sorusuna "henüz isim belirlemedik" diyen Ağıralioğlu, “Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim” bulacaklarını belirtti.

“YENİ BİR MERKEZ İNŞA EDECEĞİZ”

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını söyleyerek, “Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum” dedi.

PARTİNİN KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Ağıralioğlu, “Kadronuzda kimler olacak?” sorusuna da, “Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim” yanıtını verdi.