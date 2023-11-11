MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yine AYM'yi hedef aldı

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlal kararının Yargıtay tarafından uygulanmayacağının açıklaması ve AYM üyeleri hakkında Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından ortaya çıkan yargı krizi sürüyor.

MHP'Lİ YILDIZ AYM'Yİ HEDEF ALDI

AYM'ye yönelik en sert açıklamalar MHP'den gelirken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir kez daha AYM'yi hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Anayasa'nın 14. maddesi kapsamına hangi suçların gireceğine Anayasa koyucu somut bir niteleme yapmaz. Anayasa ,Ceza Kanununda olduğu gibi suçları tek tek saymaz. Somut niteleme yargı içtihatlarına bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yoluyla anayasa normunun uygulanmasını ortadan kaldıracak veya işlevsiz hale getirecek şekilde karar vermesi hukuka aykırıdır" diye yazdı.