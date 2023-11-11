Yeni Şafak, AYM üyelerini hedef gösterdi! İsim ve fotoğraflarını yayınladılar

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren 9 AYM üyesini, fotoğraflarıyla birlikte açık hedef gösterdi.

Yeni Şafak, AYM üyelerini hedef gösterdi! İsim ve fotoğraflarını yayınladılar

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, bu sefer de Gezi Davası'nda hapis cezasına mahkum edilerek cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösterdi.

FOTOĞRAFLARIYLA AÇIK HEDEF GÖSTERDİLER

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'dan yana taraf olup AYM'yi eleştirmesi üzerine harekete geçen gazete, 9 AYM üyesini, fotoğraflarıyla birlikte hedef gösterdi.

Yeni Şafak'ın metninde, hedef gösterilen AYM üyelerinin "aday olup seçilseler Fethullah Gülen veya Murat Karayılan'a da dokunulmazlık verecekleri" öne sürüldü.

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Yeni Şafak, AYM üyelerini hedef gösterdi! İsim ve fotoğraflarını yayınladılar - Resim : 3

Ancak milletvekili adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) onayıyla mümkün olabildiği, Can Atalay'ın bu onayla aday olup milletvekili seçildiği bilgisi verilmedi.

VAKİT GAZETESİ HEDEF GÖSTERDİ, DANIŞTAY ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yeni Şafak gazetesinin Anayasa Mahkemesi üyelerini fotoğraflarını basarak hedef göstermesi, 2006 yılında Vakit gazetesinin (şimdiki adı Yeni Akit) Danıştay üyelerinin fotoğraflarını manşetten vererek hedef göstermesini akıllara getirdi.

Vakit’in manşetinden bir süre sonra Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, Alparslan Arslan isimli avukatın silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yeni Akit
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