CHP, Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi: Bu bir yargı darbesinden öte açık ve derin bir devlet krizidir

Anayasa Mahkemesi önüne gelen CHP heyeti, AYM önünde basın açıklamasında bulundu.

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CHP, Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi: Bu bir yargı darbesinden öte açık ve derin bir devlet krizidir

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) önüne geldi. Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne geldi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki göstermek için AYM önüne gelen CHP, Yargıtay'ın kararını protesto ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM önünde açıklamalarda bulundu.

Günaydın şunları söyledi:

"Bu bir yargı darbesinden öte açık ve derin bir devlet krizidir. İki kurum arasındaki çatışma, yasama-yürütme ve yargı arasındaki erkler ayrılığının çoktan ortadan kaldırıldığını açık bir şekilde deşifre etmiştir. Diğer taraftan Saray'dan Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum'un açıklamaları da ayrı bir skandaldır. Çünkü Uçum, AYM'yi yargısal aktivizmle suçlamak yanında Yargıtay'ın kararını 'milli', Anayasa Mahkemesi'nin kararını 'gayri milli', 'neoliberal' ve 'batıcı' ilan etmektedir. Bu kafanın bu memlekti yönetiyor olması, gerçekten hepimiz adına büyük bir üzüntü kaynağıdır. Türkiye'de ne Meclis ne Meclis dışındaki muhalefet ne meslek kuruluşları ne de yurttaşlarımız bu açık devlet krizinde, Türkiye'den yana taraf olacaklardır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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