Depremde bin kişinin ölümüne neden olan firari müteahhit, AVM'de yakayı ele verdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin üstünden 9 ay geçti.

7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerden en olumsuz etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da, birçok ilçe harabeye dönmüştü ve binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Hatay'da depremden ağır bir şekilde etkilenen Emlakbank Evleri’nin müteahhiti olan firari Mehmet Özat bir süredir aranıyordu.

Yıkılan Emlakbank Evleri'nde en az 1000 kişi yaşamını yitirdi

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Özat kendisini Ankara'da Bilkent AVM’de fark eden Sinem Boyacı tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Emlakbank Evleri’nde annesi dahil 10 yakın akrabasını kaybeden Boyacı, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bilkent AVM’deyken kendisini gördüm. Önce 'ben o değilim' dedi. Bunun üzerine kimliğini göstermesini istediğimde titremeye başladı. Benim arandığımdan haberim yok dedi, sonrasında kaçma girişimi olunca da kolundan tutarak engelledim. Ardından önce AVM güvenliği sonrasında da polisler geldi. Karakolun önünde bekliyoruz. Bu kişiden şikayetçi olan binlerce kayıp yakını var. Adaletin yerini bulmasını, yakınlarımızın da huzurlu uyumasını istiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem